Meteo nell’Ennese: weekend freddo e nuvoloso

Il fine settimana sarà caratterizzato nell’Ennese da cieli prevalentemente nuvolosi, con una bassa probabilità di precipitazioni. A partire dal 2 dicembre è atteso un peggioramento delle condizioni meteorologiche, di cui forniremo ulteriori dettagli nei prossimi aggiornamenti.

Temperature massime comprese tra 8°C e 12°C; temperature minime piuttosto basse, con valori tra 2°C e 4°C; venti deboli e generalmente poco significativi.

Il quadro complessivo sarà quindi quello di un weekend freddo e nuvoloso, ma senza fenomeni rilevanti.

David Cartarrasa