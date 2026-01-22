Meteo nell’Ennese: weekend con piogge e temperature in calo

PUBBLICITÀ

Fine settimana nell’Ennese caratterizzato da condizioni atmosferiche instabili.

Venerdì una perturbazione atlantica raggiungerà il territorio già dalla notte, portando piogge nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata il tempo resterà variabile, con possibili rovesci sparsi. Temperature miti per il periodo, minime 6°C e max intorno ai 12°C/16°C.

Sabato la giornata si presenterà prevalentemente nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Temperature minime intorno agli 8°C e massime comprese tra 12°C e 17°C. Venti moderati. Dalla notte è atteso un peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Domenica il tempo tornerà instabile con piogge diffuse e un generale calo delle temperature. L’ingresso di aria più fredda favorirà un clima più rigido rispetto ai giorni precedenti. Venti moderati.

David Cartarrasa

