Meteo nell’Ennese, torna l’autunno: le previsioni per martedì

Dopo la giornata estiva di domenica 26 ottobre, con temperature che hanno superato abbondantemente i 30°C su molte località siciliane — in particolare sul versante orientale — oggi lunedì 27 si è registrato un netto calo termico. Alle ore 19:34, la temperatura è scesa a 12°C, rispetto ai 18°C della stessa ora del giorno precedente: una differenza notevole che segna il ritorno a condizioni più autunnali.

Per martedì 28 ottobre, il cielo si presenterà generalmente nuvoloso su gran parte dell’isola. La nuvolosità sarà più compatta sul settore occidentale e tirrenico, dove non si esclude la possibilità di qualche pioggia. I venti saranno forti sul Canale di Sicilia, mentre altrove si manterranno deboli. Le temperature rimarranno stazionarie.

Su Enna e provincia il cielo sarà prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature saranno fresche al mattino e nelle ore serali/notturne, mentre nelle ore centrali si raggiungeranno valori massimi intorno ai 20°C localmente anche superiori. I venti saranno deboli.

David Cartarrasa