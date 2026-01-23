Meteo nell’Ennese: sabato nuvoloso, peggioramento atteso in serata

PUBBLICITÀ

La giornata di sabato si presenterà prevalentemente nuvolosa su Enna e provincia. Un peggioramento delle condizioni meteorologiche è atteso dalla tarda serata e nel corso della notte.

PUBBLICITÀ

Le temperature massime si manterranno miti, comprese tra 12°C e 16°C, mentre i valori minimi oscilleranno tra 6°C e 8°C.

La ventilazione sarà debole dai quadranti meridionali nelle ore mattutine, con un progressivo e marcato rinforzo a partire dal pomeriggio.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: