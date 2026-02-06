Meteo nell’Ennese: sabato all’insegna dell’instabilità con precipitazioni

La giornata di sabato sarà caratterizzata nell’Ennese da condizioni di tempo instabile, con precipitazioni nel corso della giornata.
Le temperature massime si manterranno comprese tra i 13°C e i 15°C, mentre le minime si attesteranno intorno ai 5°C.
I venti saranno deboli nelle ore mattutine, con tendenza a rinforzare progressivamente nel corso della giornata.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: