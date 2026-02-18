Meteo nell’Ennese: piogge in arrivo giovedì pomeriggio

PUBBLICITÀ

La giornata di giovedì 19 febbraio sarà caratterizzata da condizioni di tempo instabile e ventilato su Enna e sull’intero territorio provinciale.

La Sicilia sarà interessata dal transito di un sistema prefrontale che determinerà un rinforzo dei venti e un aumento della nuvolosità.

Nel corso della mattinata il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso, con temperature miti per il periodo. Dal tardo pomeriggio è previsto un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche, con il ritorno delle precipitazioni che proseguiranno anche nelle ore serali.

Le temperature massime saranno comprese tra i 12°C e i 18°C.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: