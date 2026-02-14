Meteo nell’Ennese: nuova perturbazione atlantica, piogge e temperature in calo

PUBBLICITÀ

Una nuova perturbazione di origine atlantica è in arrivo sulla nostra Isola e interesserà anche il territorio di Enna e provincia.

Nel corso del fine settimana, in particolare tra sabato e domenica, sono previste condizioni di tempo instabile con precipitazioni diffuse e venti localmente moderati.

Le temperature subiranno una progressiva diminuzione.

David Cartarrasa

