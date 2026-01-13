Meteo nell’Ennese: massime fino a 12–14°C ma minime sotto zero nelle vallate

L’ingresso di correnti più miti favorirà un generale aumento delle temperature, con valori massimi compresi tra 10 e 12°C.
Nelle prime ore del mattino persisteranno condizioni fredde, con temperature sotto lo zero nelle conche e nelle vallate interne. Dalla stazione meteorologica di Piazza Armerina si registra una temperatura di -1°C alle ore 19:15.
Per quanto riguarda il dettaglio provinciale ennese, il cielo si presenterà poco nuvoloso, con venti deboli e assenza di precipitazioni. Il freddo mattutino sarà accentuato dal fenomeno dell’inversione termica. Nel corso della giornata le temperature massime raggiungeranno circa 10°C, con punte fino a 14°C nelle aree a quota più bassa.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: