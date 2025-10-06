Meteo nell’Ennese: martedì ventoso e temperature sotto la media, da mercoledì clima più mite

PUBBLICITÀ

Come illustrato nell’immagine domani, martedì 7 ottobre, la nostra Isola sarà ancora interessata da correnti d’aria fredda, responsabili di temperature più basse rispetto alla media stagionale soprattutto nelle prime ore del mattino. Durante le ore centrali, i valori termici si avvicineranno ai 20°C, con punte localmente superiori. I venti saranno forti e il cielo si presenterà per lo più soleggiato, con un basso rischio di fenomeni, sebbene non si escludano locali precipitazioni sul settore tirrenico nelle prime ore.

Mercoledì, invece, l’avanzata dell’alta pressione favorirà un lieve rialzo termico, pur mantenendo temperature più fresche nelle ore serali e al primo mattino. I venti si attenueranno, risultando deboli, e il cielo resterà prevalentemente sereno.

Su Enna e provincia giornate prevalentemente soleggiate e temperature miti nelle ore centrali, più fredde durante le prime ore del mattino e nelle ore serali. Ancora vento martedì 7 ottobre.

David Cartarrasa