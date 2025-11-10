Meteo nell’Ennese: martedì soleggiato ma temperature in calo nelle ore notturne

La giornata di martedì 11 novembre sarà in Sicilia in prevalenza soleggiata, anche se qualche pioggia potrà ancora interessare il Messinese. Le temperature massime resteranno stabili, mentre durante la notte si avvertirà un calo termico più marcato, con valori che localmente, soprattutto nelle vallate interne, potranno scendere sotto i 10°C. I venti saranno generalmente deboli.
Su Enna e provincia giornata prevalentemente soleggiata, clima mite nelle ore centrali, più freddo nelle prime ore del mattino con valori al di sotto dei 10ºC.
David Cartarrasa