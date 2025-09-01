Meteo nell’Ennese: martedì con sole al mattino, possibili piogge in serata

La giornata di domani, mercoledì 2 settembre, si presenterà in provincia di Enna prevalentemente soleggiata, con condizioni meteorologiche stabili nelle ore mattutine.
A partire dal pomeriggio, è previsto un progressivo aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di precipitazioni tra il tardo pomeriggio e la serata.
Le temperature si manterranno elevate nelle ore centrali, per poi registrare un graduale calo verso sera. La ventilazione sarà in intensificazione nel corso del pomeriggio, con raffiche moderate.
David Cartarrasa