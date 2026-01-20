Meteo nell’Ennese: maltempo in attenuazione nella notte ma piogge anche mercoledì

3 ore ago
pioggia
In queste ore persisteranno condizioni di maltempo in provincia di Enna, con piogge e venti sostenuti, localmente anche di burrasca. La ventilazione è attesa in graduale attenuazione nel corso della notte.

Le precipitazioni continueranno a interessare anche la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio, sebbene la fase più intensa dell’ondata di maltempo è nella giornata odierna.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina:

