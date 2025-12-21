Meteo nell’Ennese, inizio settimana tra nuvole e instabilità: tempo incerto fino a Natale

L’inizio della settimana sarà caratterizzato nell’Ennese da cieli prevalentemente nuvolosi, con condizioni di instabilità fino a martedì 23 dicembre.
Mercoledì 24 la giornata risulterà instabile in particolare durante le ore pomeridiane e in tarda serata. La ventilazione si manterrà generalmente debole, con possibili rinforzi.
Per quanto riguarda la giornata di Natale, al momento si prospetta un contesto atmosferico instabile. Torneremo sull’evoluzione con un aggiornamento più dettagliato.
David Cartarrasa