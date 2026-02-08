Meteo nell’Ennese: inizio settimana perturbato con piogge diffuse

L’inizio della settimana sarà caratterizzato in provincia di Enna da condizioni di instabilità atmosferica, con precipitazioni diffuse e venti moderati, a tratti forti. Le temperature massime si manterranno intorno ai 10 °C, con locali valori leggermente superiori, mentre le minime si attesteranno intorno ai 4 °C.
Nel corso dell’intera settimana si assisterà al transito di più perturbazioni, responsabili di frequenti piogge e ventilazione sostenuta.
Tra sabato e domenica non si esclude l’arrivo di aria più fredda, ma si tratta di una tendenza ancora da confermare e che verrà approfondita nei prossimi aggiornamenti.
David Cartarrasa
