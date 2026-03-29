Meteo nell’Ennese: inizio settimana con maltempo, vento e temperature in calo

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L’inizio della settimana sarà caratterizzato da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e venti forti, in particolare nelle giornate di martedì 31 marzo e mercoledì 1 aprile.

Un’area di bassa pressione interesserà la nostra Isola, favorendo un calo delle temperature e il ritorno di condizioni più invernali, con nevicate sui rilievi. Per quanto riguarda la quota neve, saranno forniti aggiornamenti più dettagliati nei prossimi articoli.

In sintesi, quindi, si prevede un avvio di settimana instabile, con precipitazioni diffuse e temperature in diminuzione.

Su Enna e provincia inizio settimana instabile con piogge e calo termico da martedì.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: