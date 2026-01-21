Meteo nell’Ennese: giovedì tra nuvole e possibili deboli precipitazioni

La giornata di giovedì si presenterà nell’Ennese prevalentemente nuvolosa, con la possibilità di deboli precipitazioni nelle ore centrali della giornata. I fenomeni attesi non saranno di forte intensità. La ventilazione si manterrà debole per l’intero arco della giornata.
Le temperature risulteranno fredde nelle prime ore del mattino, soprattutto nelle aree vallate. I valori massimi sono previsti tra 10°C e 15°C.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: