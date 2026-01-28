Meteo nell’Ennese: giovedì all’insegna dell’instabilità tra piogge e schiarite

La giornata di giovedì sarà caratterizzata nell’Ennese da condizioni di instabilità, con precipitazioni diffuse alternate a possibili schiarite temporanee.
La ventilazione si presenterà moderata, con rinforzi localmente forti.
Le temperature massime si attesteranno intorno ai 10–14°C, mentre le minime oscilleranno tra 7 e 10°C. Temperature in diminuzione dalla serata.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: