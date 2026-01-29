Meteo nell’Ennese: fine settimana instabile con piogge, vento e calo delle temperature

Il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni di marcata instabilità, con piogge diffuse e venti forti, a causa del transito di una perturbazione di origine atlantica che interesserà la nostra isola.

Venerdì la giornata nell’Ennese si presenterà instabile, con precipitazioni sparse. Le temperature massime si attesteranno tra i 10°C e i 14°C, mentre le minime saranno comprese intorno ai 5°C, localmente anche di qualche grado superiori.

Sabato le precipitazioni proseguiranno e risulteranno più intense e diffuse. Le temperature subiranno un ulteriore calo, con valori massimi intorno agli 8°C, in ulteriore diminuzione dal pomeriggio, quando il contesto assumerà caratteristiche più spiccatamente invernali. Venti forti interesseranno il territorio.

Domenica permarranno condizioni di instabilità, con temperature sostanzialmente stazionarie e venti ancora forti.

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina:

