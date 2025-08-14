Meteo nell’Ennese: Ferragosto tra caldo e possibili temporali pomeridiani

PUBBLICITÀ

In provincia di Enna la giornata di Ferragosto si preannuncia calda ma caratterizzata da instabilità atmosferica nelle ore pomeridiane. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino, con un aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio, quando non si escludono rovesci e temporali a carattere localizzato.

Le temperature massime saranno comprese tra +33°C e +35°C. Venti generalmente deboli, con possibili rinforzi temporanei in concomitanza con i fenomeni convettivi. I fenomeni previsti saranno di breve durata ma localmente intensi, accompagnati da raffiche di vento e possibili grandinate.

David Cartarrasa