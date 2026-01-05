Meteo nell’Ennese: Epifania mite e piovosa

29 secondi ago
cielo nuvoloso
La giornata di martedì 6 gennaio si presenterà nell’Ennese ancora umida, con valori termici superiori alla media stagionale.

Temperature: massime attorno ai 14 °C, minime sui 7 °C.

Ventilazione: generalmente debole, con possibili rinforzi locali.

Condizioni atmosferiche: instabilità diffusa con precipitazioni nel corso della giornata.

A partire da giovedì 7 gennaio, l’alta pressione tenderà a cedere lasciando spazio a una irruzione di aria fredda. Questo comporterà un sensibile calo delle temperature.

Tra la notte del 7 e le prime ore dell’8 gennaio non si esclude la possibilità di qualche nevicata ma su questo né parleremo al prossimo aggiornamento.

David Cartarrasa

