Meteo nell’Ennese: domenica tra nuvole e deboli precipitazioni

La giornata di domenica sarà caratterizzata in provincia di Enna da condizioni di moderata instabilità. Il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso, con possibilità di deboli precipitazioni sparse.
Le temperature massime si attesteranno intorno ai 10 °C, con valori localmente superiori di qualche grado, mentre le minime saranno prossime ai 4 °C. Venti moderati.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: