Meteo nell’Ennese: domenica instabile, piogge e calo delle temperature

PUBBLICITÀ

La giornata di domenica si presenterà instabile, con piogge diffuse e un progressivo calo delle temperature dovuto all’ingresso di aria più fredda.

PUBBLICITÀ

La quota neve è attesa intorno ai 1300–1400 metri, ma non si escludono sconfinamenti a quote inferiori in caso di precipitazioni più intense. Previsto anche un rinforzo della ventilazione.

In provincia di Enna condizioni generalmente instabili, con piogge intermittenti e venti moderati. Le temperature saranno in diminuzione: i valori massimi si attesteranno intorno ai 7–8°C, per poi scendere fino a circa 4°C nel pomeriggio/sera. Non si escludono fenomeni grandinigeni sotto i rovesci più intensi.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: