Meteo nell’Ennese: da martedì piogge, vento e calo delle temperature

48 secondi ago
L’anticiclone ha ormai le ore contate: da martedì un flusso umido in risalita dal Mediterraneo meridionale determinerà un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche, con piogge diffuse, possibili temporali e venti forti di scirocco.

Temperature: massime 14–15 °C lunedì e mercoledì; in calo a circa 10 °C martedì; minime stabili intorno ai 7 °C.

Queste le previsioni in provincia di Enna.

Lunedì: cielo nuvoloso ma senza fenomeni significativi. Venti deboli. Temperature massime attorno ai 15 °C.

Martedì: marcato peggioramento con piogge e rovesci, localmente temporaleschi. Venti forti di scirocco. Massime in calo sui 10 °C.

Mercoledì: condizioni nuvolose, senza precipitazioni rilevanti. Temperature massime nuovamente sui 15 °C.

Un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche è atteso nel corso del weekend, con ulteriori fasi instabili.

David Cartarrasa

