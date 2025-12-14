Meteo nell’Ennese: da martedì piogge, vento e calo delle temperature

L’anticiclone ha ormai le ore contate: da martedì un flusso umido in risalita dal Mediterraneo meridionale determinerà un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche, con piogge diffuse, possibili temporali e venti forti di scirocco.
Temperature: massime 14–15 °C lunedì e mercoledì; in calo a circa 10 °C martedì; minime stabili intorno ai 7 °C.
Queste le previsioni in provincia di Enna.
Lunedì: cielo nuvoloso ma senza fenomeni significativi. Venti deboli. Temperature massime attorno ai 15 °C.
Martedì: marcato peggioramento con piogge e rovesci, localmente temporaleschi. Venti forti di scirocco. Massime in calo sui 10 °C.
Mercoledì: condizioni nuvolose, senza precipitazioni rilevanti. Temperature massime nuovamente sui 15 °C.
Un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche è atteso nel corso del weekend, con ulteriori fasi instabili.
David Cartarrasa