Meteo nell’Ennese: calo termico e instabilità atmosferica

Dopo una temporanea tregua, una nuova perturbazione di origine atlantica è in arrivo riportando condizioni atmosferiche instabili.

I primi segnali di peggioramento si manifesteranno a partire dai settori occidentali, con un’intensificazione dell’instabilità nelle ore serali e notturne.

Le temperature si manterranno inizialmente miti, ma tenderanno gradualmente a diminuire nel corso della giornata. I venti saranno in rinforzo.

Su Enna e provincia le condizioni atmosferiche domenica 5 ottobre saranno variabili, il cielo si presenterà nuvoloso, non mancheranno le schiarite. Temperature massime intorno tra i +18ºC e i +20ºC, minime fredde intorno ai 10ºC possibilmente anche al di sotto soprattutto nelle vallate e conche.

Su Piazza Armerina nelle prime ore del mattino la temperatura minima ha raggiunto oggi i +2ºC, un dato notevole per essere ottobre.

David Cartarrasa