Meteo, nell’Ennese caldo e instabilità pomeridiana

La Sicilia continua a vivere giornate calde e molto umide, con temperature che nelle prossime ore potranno raggiungere ancora i 40° sulla Piana di Catania e nel Siracusano.
Valori leggermente inferiori, ma comunque prossimi alla soglia dei 40°, sul resto dell’isola.
Nelle ore pomeridiane, attenzione ai temporali: saranno fenomeni localizzati, concentrati soprattutto sulle aree interne, con possibilità di rovesci intensi e improvvisi.
Questa configurazione atmosferica con caldo afoso e instabilità pomeridiana potrebbe accompagnarci anche durante la settimana di Ferragosto.
Seguite i prossimi aggiornamenti.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: