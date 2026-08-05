Meteo, nell’Ennese caldo e instabilità pomeridiana

7 ore ago
sole e temporali
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La Sicilia continua a vivere giornate calde e molto umide, con temperature che nelle prossime ore potranno raggiungere ancora   i 40° sulla Piana di Catania e nel Siracusano.

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Valori leggermente inferiori, ma comunque prossimi alla soglia dei 40°, sul resto dell’isola.

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Nelle ore pomeridiane, attenzione ai temporali: saranno fenomeni localizzati, concentrati soprattutto sulle aree interne, con possibilità di rovesci intensi e improvvisi.

Questa configurazione atmosferica con caldo afoso e instabilità pomeridiana potrebbe accompagnarci anche durante la settimana di Ferragosto.

Seguite i prossimi aggiornamenti.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina:

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