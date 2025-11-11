Meteo nell’Ennese: bel tempo e clima mite

Gli ultimi aggiornamenti meteo indicano un rinforzo dell’alta pressione, che garantirà giornate soleggiate e temperature miti nelle ore centrali. Tuttavia, durante la notte si verificherà un’inversione termica, con valori che scenderanno sotto i 10°C.
Questa fase di stabilità atmosferica dovrebbe proseguire almeno fino al 16 novembre. A partire dal 17, è previsto un cambiamento: le temperature tenderanno a diminuire e torneranno le piogge. Ma su questo torneremo nei prossimi aggiornamenti.
Previsioni per mercoledì 12 novembre in provincia di Enna: cielo sereno per tutta la giornata, nessuna pioggia prevista. Temperature stabili, venti deboli.
David Cartarrasa