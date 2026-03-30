Meteo nell’Ennese: attese piogge martedì

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Un vortice depressionario interesserà la nostra Isola, favorendo l’ingresso di aria più fredda e determinando condizioni di maltempo diffuse, con nevicate relegate alle quote più elevate dei rilievi montuosi.

Per quanto riguarda Enna e provincia, la giornata di martedì sarà caratterizzata da precipitazioni frequenti. La ventilazione si manterrà generalmente moderata, senza particolari rinforzi.

Uno sguardo alle festività pasquali mostra un’evoluzione più favorevole: per Pasqua è infatti atteso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con fenomeni in attenuazione.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: