Meteo nell’Ennese: attese piogge martedì

Un vortice depressionario interesserà la nostra Isola, favorendo l’ingresso di aria più fredda e determinando condizioni di maltempo diffuse, con nevicate relegate alle quote più elevate dei rilievi montuosi.
Per quanto riguarda Enna e provincia, la giornata di martedì sarà caratterizzata da precipitazioni frequenti. La ventilazione si manterrà generalmente moderata, senza particolari rinforzi.
Uno sguardo alle festività pasquali mostra un’evoluzione più favorevole: per Pasqua è infatti atteso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con fenomeni in attenuazione.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: