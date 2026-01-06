Meteo nell’Ennese, aria artica in arrivo: calo delle temperature e possibile neve

L’alta pressione cede il passo all’ingresso di aria fredda di origine artica, determinando un marcato calo delle temperature.

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da precipitazioni diffuse su Enna e provincia, intervallate da brevi pause asciutte. Temperature: dal pomeriggio si registrerà un netto abbassamento termico, con valori in progressiva diminuzione. Venti: forti da ovest/nord-ovest, con raffiche localmente intense.

Non si escludono fenomeni nevosi tra la notte di mercoledì 7 gennaio e le prime ore di giovedì 8 gennaio. La quota neve è prevista intorno ai 900 metri, includendo quindi  Enna. In presenza di precipitazioni più intense, la quota potrà temporaneamente abbassarsi fino a 700-800 metri.

