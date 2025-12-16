Meteo: miglioramento in arrivo in provincia di Enna, ma nuove piogge nel weekend

La prima fase perturbata che ha interessato la provincia di Enna è in fase di esaurimento. Nelle prossime ore è atteso un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche.
Il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso, ma senza precipitazioni significative. Anche nella giornata di giovedì non sono previste variazioni rilevanti, con nubi persistenti e assenza di fenomeni piovosi.
Le temperature si manterranno su valori stabili, con massime intorno ai 16 gradi e minime prossime ai 7 gradi. I venti saranno generalmente deboli.
Nel corso del fine settimana è invece previsto un nuovo peggioramento, con l’arrivo di una seconda fase perturbata che potrebbe riportare piogge sul territorio.
David Cartarrasa