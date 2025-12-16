Meteo: miglioramento in arrivo in provincia di Enna, ma nuove piogge nel weekend

PUBBLICITÀ

La prima fase perturbata che ha interessato la provincia di Enna è in fase di esaurimento. Nelle prossime ore è atteso un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche.

PUBBLICITÀ

Il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso, ma senza precipitazioni significative. Anche nella giornata di giovedì non sono previste variazioni rilevanti, con nubi persistenti e assenza di fenomeni piovosi.

PUBBLICITÀ

Le temperature si manterranno su valori stabili, con massime intorno ai 16 gradi e minime prossime ai 7 gradi. I venti saranno generalmente deboli.

Nel corso del fine settimana è invece previsto un nuovo peggioramento, con l’arrivo di una seconda fase perturbata che potrebbe riportare piogge sul territorio.

David Cartarrasa