Meteo instabile per Natale nell’Ennese

Le festività natalizie saranno caratterizzate nell’Ennese da condizioni atmosferiche instabili.
Le temperature si manterranno intorno ai 10°C localmente poco al di sopra nelle ore centrali della giornata, mentre durante la notte si registreranno valori più freddi, compresi tra 4°C e 7°C. La ventilazione sarà generalmente moderata.
La giornata di mercoledì 24 dicembre si presenterà prevalentemente nuvolosa. Non si esclude la possibilità di qualche debole e isolata pioggia nel corso del giorno, seppur con bassa probabilità. Dalla tarda serata l’instabilità tenderà ad aumentare, con piogge diffuse su tutta la provincia che proseguiranno per gran parte della notte. Venti moderati.
Il giorno di Natale sarà contraddistinto da condizioni instabili, con piogge che interesseranno Enna e l’intera provincia. La ventilazione si manterrà moderata.
Auguriamo a tutti voi serene e felici festività.
David Cartarrasa