Meteo in provincia di Enna: weekend nuvoloso con peggioramento tra sabato e domenica

Il fine settimana sarà caratterizzato in provincia di Enna da cieli prevalentemente nuvolosi, con un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche tra la serata di sabato e quella di domenica.

Le temperature si manterranno miti nelle ore centrali della giornata, con valori intorno ai 15°C. Le minime sono previste in diminuzione tra sabato e domenica, attestandosi su valori compresi tra 3°C e 4°C. Temperature massime previste: venerdì 15°C, sabato 12°C, domenica 12°C.

David Cartarrasa

