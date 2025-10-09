Meteo in provincia di Enna: weekend con cielo prevalentemente nuvoloso, clima mite

PUBBLICITÀ

Il fine settimana si preannuncia nell’Ennese all’insegna della variabilità, con cieli prevalentemente nuvolosi.

Venerdì 10 ottobre, la copertura nuvolosa sarà più compatta nelle ore pomeridiane, quando non si esclude qualche debole pioggia tra il pomeriggio e la sera. Le temperature si manterranno su valori miti: massime attorno ai 23°C e minime intorno ai 10°C localmente anche superiori.

Sabato 11 e domenica 12 ottobre il cielo resterà nuvoloso ma con bassa probabilità di precipitazioni. Le temperature rimarranno stazionarie, con valori simili a quelli di venerdì. I venti saranno generalmente deboli per tutta la durata del weekend.

David Cartarrasa