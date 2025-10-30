Meteo in provincia di Enna: venerdì instabile

PUBBLICITÀ

Il fine settimana si preannuncia instabile in Sicilia, con piogge e temporali anche di forte intensità, in particolare tra la notte e le prime ore del mattino di venerdì 31 ottobre.

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da alternanza tra rovesci e momenti più asciutti, con venti deboli e temperature miti nelle ore centrali, in calo verso sera e durante la notte.

Sabato e domenica il cielo resterà prevalentemente nuvoloso, con piogge sparse ma meno intense rispetto a venerdì. Le temperature si manterranno miti, accompagnate da ventilazione debole.

Su Enna e provincia venerdì giornata instabile.

David Cartarrasa