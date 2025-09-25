Meteo in provincia di Enna: venerdì con cielo coperto, precipitazioni in arrivo in serata

La giornata di venerdì si presenterà in provincia di Enna all’insegna della variabilità atmosferica, con cielo prevalentemente nuvoloso su tutto il territorio. A partire dal pomeriggio, è attesa una graduale intensificazione della copertura nuvolosa, con possibilità di precipitazioni sparse, in estensione serale e notturna.

Le piogge, inizialmente deboli e intermittenti, tenderanno a intensificarsi nel corso della notte, preludendo a un fine settimana instabile, con fenomeni più diffusi previsti nella giornata di sabato.

Temperature: valori massimi compresi tra 24°C e 28°C; minime più fresche nelle ore notturne.

Venti: deboli, prevalentemente dai quadranti meridionali.

Tendenza: peggioramento progressivo con piogge più consistenti dalla notte, possibili anche dei temporali.

