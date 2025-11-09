Meteo in provincia di Enna: tregua dal maltempo, inizio settimana con tempo variabile

Dopo il maltempo che ha interessato la giornata odierna, si prevede una temporanea tregua. Tuttavia, persisteranno in Sicilia condizioni di instabilità residua lungo il versante tirrenico e occidentale, mentre sul resto del territorio il cielo si presenterà generalmente nuvoloso.
Le temperature si manterranno miti durante le ore centrali della giornata, con un sensibile calo notturno dovuto a fenomeni di inversione termica.
In sintesi, l’inizio della settimana sarà caratterizzato da una variabilità atmosferica, con alternanza di schiarite e annuvolamenti, in un contesto termico relativamente mite.
Su Enna e provincia variabile, non si prevedono piogge.
David Cartarrasa