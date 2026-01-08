Meteo in provincia di Enna: temperature in lieve aumento ma nuova irruzione artica nel weekend

PUBBLICITÀ

Come anticipato nei precedenti aggiornamenti, durante la notte su Piazza Armerina si confermava la possibilità di qualche debole nevicata, e così è stato. Intorno alle 02:00 una lieve precipitazione nevosa ha interessato la città, regalando i primi fiocchi della stagione. Si è trattato di un fenomeno esclusivamente coreografico, senza alcun accumulo al suolo.

Le precipitazioni più significative hanno coinvolto i Nebrodi e il versante tirrenico etneo, dove l’instabilità è risultata più attiva. Sulle aree interne dell’isola, invece, le precipitazioni sono risultate assenti o molto scarse.

Anche su Enna deboli fiocchi senza accumulo.

Temperature in lieve aumento venerdì 9 gennaio ma prevista una nuova irruzione artica tra sabato e domenica. Seguite i prossimi aggiornamenti.

David Cartarrasa