Meteo in provincia di Enna: sole e clima piacevole nel weekend

16 minuti ago
cielo sereno o poco nuvoloso
Nei prossimi giorni, un’aria mite di origine africana interesserà la nostra isola, portando temperature piacevoli che, nelle ore centrali della giornata, potranno superare i 20°C. Durante la notte, invece, si registrerà un calo termico dovuto all’inversione.

Nel dettaglio, ci attende un fine settimana all’insegna della stabilità: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, senza rischio di piogge. Le temperature si manterranno miti, accompagnate da venti generalmente deboli, con qualche rinforzo locale soprattutto lungo il versante occidentale.

Un weekend ideale per godersi il sole e le bellezze della nostra terra!

David Cartarrasa

