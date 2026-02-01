Meteo in provincia di Enna: settimana al via tra nuvole e rialzo termico

PUBBLICITÀ

L’inizio della settimana in provincia di Enna sarà caratterizzato da una marcata variabilità termica.

Lunedì il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso; non si escludono ancora deboli precipitazioni. I venti saranno moderati. Le temperature risulteranno fredde nelle ore mattutine, con valori in aumento fino a circa 12–14°C nelle ore centrali della giornata.

Martedì la nuvolosità sarà ancora diffusa ma senza fenomeni significativi. Non sono previste precipitazioni. Le temperature saranno in ulteriore aumento, con venti moderati.

Mercoledì, è atteso un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche, con piogge diffuse e venti forti. Le temperature subiranno una lieve diminuzione.

David Cartarrasa

