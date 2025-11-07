Meteo in provincia di Enna: sabato di tregua dal maltempo, nuove piogge in arrivo domenica

PUBBLICITÀ

Dopo le recenti precipitazioni, sabato 8 novembre si prevede in provincia di Enna una breve tregua. Il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, ma non sono attese piogge. Le temperature si manterranno tra i 15°C e i 17°C, con valori più bassi nelle prime ore del mattino, quando si potrà scendere sotto i 10°C, soprattutto nelle aree soggette a inversioni termiche come conche e vallate. I venti saranno deboli.

Domenica 9 novembre è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche, con piogge diffuse su tutta la provincia.

David Cartarrasa