Meteo in provincia di Enna: sabato di sole, massime intorno a 30°C

La giornata di oggi, sabato 6 settembre, si preannuncia all’insegna del bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio provinciale ennese.
Le temperature massime si attesteranno intorno ai 30°C, con punte localmente superiori. Le minime invece risulteranno fresche nelle prime ore del mattino, la zona più fredda sarà Piazza Armerina ove grazie al suo microclima e il refrigero dei boschi le temperature si attesteranno intorno ai 13º C, più freddo nella zona nord della città ove le temperature possono scendere al di sotto dei 10ºC.
La ventilazione sarà generalmente debole su tutto il territorio ennese.
David Cartarrasa