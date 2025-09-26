Meteo in provincia di Enna: sabato allerta gialla, attesi rovesci e calo delle temperature

PUBBLICITÀ

La giornata di sabato sarà caratterizzata in provincia di Enna da condizioni meteorologiche instabili, con precipitazioni diffuse e possibili temporali in transito da ovest verso est.

Le temperature subiranno una generale diminuzione, mentre i venti si manterranno prevalentemente deboli, con locali rinforzi nelle aree interessate dai fenomeni ove localmente potrebbero essere di forte intensità.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico e temporali. Si raccomanda prudenza negli spostamenti e attenzione nelle zone soggette ad accumuli pluviometrici.

David Cartarrasa