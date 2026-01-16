Meteo in provincia di Enna: piogge nel fine settimana, forte maltempo da lunedì

PUBBLICITÀ

La notte tra venerdì e sabato proseguirà a Enna e provincia con condizioni perturbate e piogge diffuse.

Nella giornata di sabato il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso, con instabilità atmosferica e possibili precipitazioni a carattere intermittente.

Domenica si manterrà instabile, con ulteriori rovesci sparsi. Le temperature resteranno superiori alla media del periodo.

Massima attenzione per lunedì, quando già dalle prime ore del mattino è atteso un peggioramento marcato, con piogge localmente intense e venti burrascosi. Anche martedì persisteranno condizioni di maltempo, con precipitazioni che potranno risultare nuovamente intense e venti forti.

Si invita a seguire i prossimi aggiornamenti per eventuali conferme e dettagli sull’evoluzione.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: