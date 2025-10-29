Meteo in provincia di Enna: piogge in arrivo

La giornata di giovedì 30 ottobre inizierà in Sicilia con cieli nuvolosi, ma nel pomeriggio è atteso un peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dal settore occidentale. Le piogge si estenderanno progressivamente su tutta la regione entro sera, persistendo anche durante la notte.
Le temperature saranno in calo. I venti resteranno deboli, ma con raffiche di intensità moderata o forte sul Canale di Sicilia e lungo la fascia occidentale.
Su Enna e provincia giornata instabile, piogge soprattutto dalla serata. Temperatura in diminuzione, venti deboli.
David Cartarrasa