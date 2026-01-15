Meteo in provincia di Enna: piogge e nuvolosità nel weekend

Il fine settimana si presenterà in provincia di Enna complessivamente instabile e umido, complice l’afflusso di correnti più miti che favoriranno condizioni di instabilità diffusa.
Un primo peggioramento è atteso dal pomeriggio di venerdì, con un ulteriore aumento della nuvolosità e precipitazioni più organizzate in serata, destinate a proseguire per buona parte della notte.
Sabato la mattinata rimarrà variabile, con residui fenomeni sparsi. Miglioramento più deciso dal pomeriggio, con schiarite via via più ampie.
Domenica cieli ancora molto nuvolosi, con la possibilità di piogge.
Temperature: massime 12–15 °C, minime poco inferiori ai 10 °C. Valori nel complesso miti per il periodo. Venti generalmente deboli venerdì, in rinforzo sabato, decisi e sostenuti da domenica.
David Cartarrasa
