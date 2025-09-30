Meteo in provincia di Enna: mercoledì in arrivo piogge, temporali e calo delle temperature

PUBBLICITÀ

A partire dalle prime ore del mattino di mercoledì 1 ottobre si prevede in Sicilia un peggioramento delle condizioni atmosferiche, con precipitazioni e la possibilità di temporali localmente intensi. La Protezione Civile ha valutato per l’intera giornata l’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico su tutta l’Isola (validità fino alle 24:00).

L’ingresso di aria più fredda determinerà un calo termico significativo: le temperature saranno in diminuzione. La ventilazione sarà in progressivo rinforzo nel corso del pomeriggio, con raffiche di moderata intensità localmente anche forti. Mari generalmente mossi.

Su Enna e provincia il cielo si presenterà molto nuvoloso, con piogge e possibili temporali già dalle prime ore del mattino. Venti deboli, ma in rinforzo durante le precipitazioni e soprattutto dal pomeriggio. Temperature in diminuzione.

David Cartarrasa