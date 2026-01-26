Meteo in provincia di Enna: martedì con cielo nuvoloso e temperature miti

La giornata di martedì sarà caratterizzata in provincia di Enna da condizioni prevalentemente nuvolose.

La probabilità di piogge si manterrà bassa, mentre le temperature registreranno valori compresi tra i 9°C nelle ore più fredde e i 14°C nelle ore centrali. I venti saranno deboli e di direzione variabile.

In sintesi, si prospetta una giornata stabile, con clima mite e senza fenomeni meteorologici di rilievo.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina:

