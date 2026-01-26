Meteo in provincia di Enna: martedì con cielo nuvoloso e temperature miti

PUBBLICITÀ

La giornata di martedì sarà caratterizzata in provincia di Enna da condizioni prevalentemente nuvolose.

La probabilità di piogge si manterrà bassa, mentre le temperature registreranno valori compresi tra i 9°C nelle ore più fredde e i 14°C nelle ore centrali. I venti saranno deboli e di direzione variabile.

In sintesi, si prospetta una giornata stabile, con clima mite e senza fenomeni meteorologici di rilievo.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: