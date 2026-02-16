Meteo in provincia di Enna: martedì cielo coperto e vento

La giornata di martedì sarà caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente nuvoloso su Enna e sull’intero territorio provinciale.
La probabilità di precipitazioni si manterrà generalmente contenuta, con fenomeni che potranno interessare principalmente il settore settentrionale dell’Isola. Si segnala particolare attenzione al vento, che soffierà con forte intensità.
Le temperature massime si attesteranno intorno ai 10°C, con valori localmente superiori di qualche grado.
David Cartarrasa
Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: