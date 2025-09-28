Meteo in provincia di Enna: lunedì nuvoloso

PUBBLICITÀ

L’avvio della settimana sarà caratterizzato da condizioni atmosferiche stabili. Il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso, con un basso rischio di precipitazioni. Tuttavia, a partire da mercoledì è previsto un peggioramento: torneranno le piogge accompagnate da un calo delle temperature. La ventilazione sarà generalmente debole, con possibili rinforzi nella giornata di mercoledì.

Su Enna e provincia nella giornata di lunedì 29 settembre il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso, non si prevedono piogge. Temperature massime tra i 23ºC e i 25ºC, minime tra i 13ºC e i 16ºC. Venti deboli.

David Cartarrasa