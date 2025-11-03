Meteo in provincia di Enna: inizio settimana tra nuvole e qualche pioggia

PUBBLICITÀ

La settimana si apre in provincia di Enna con cieli prevalentemente nuvolosi. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 20°C, mentre le minime saranno comprese tra i 10°C e i 12°C. I venti saranno deboli, contribuendo a un clima piuttosto stabile.

Le previsioni giorno per giorno. Lunedì 3 novembre: nessuna precipitazione prevista. Martedì 4 novembre: possibile qualche pioggia, soprattutto nelle ore pomeridiane. Mercoledì: bassa probabilità di pioggia, ma non del tutto da escludere. Non si escludono banchi di nebbia nelle ore più fredde.

Verso il fine settimana è atteso un peggioramento delle condizioni atmosferiche, con piogge sostenute.

David Cartarrasa