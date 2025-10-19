Meteo in provincia di Enna: inizio settimana tra nubi e sole

L’inizio della settimana sarà all’insegna della variabilità, con qualche pioggia sparsa attesa soprattutto sulla Sicilia orientale nella giornata di lunedì 20 ottobre. Sul resto del territorio, la probabilità di fenomeni rimarrà piuttosto bassa.
Tra martedì e mercoledì persiste la possibilità di precipitazioni isolate sulla regione, ma si tratterà di episodi localizzati e di breve durata.
Le temperature massime si manterranno sopra i 20°C, con un clima più fresco nelle ore serali e notturne.
I venti saranno generalmente deboli, ma tenderanno a rinforzarsi nel corso di mercoledì.
Su Enna e provincia cielo prevalentemente nuvoloso con ampie schiarite, temperature massime superiori ai 20ºC, minime più fresche. Basso rischio di fenomeni.
David Cartarrasa